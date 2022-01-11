Виробництво електроенергії в Україні за рік зросло на 5%

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У 2021 році виробництво електроенергії в Україні становило 156,576 мільярда кВт-год, що на 5,2% більше, ніж у 2020 році.

Про це йдеться у даних Міністерства енергетики.

Основну частку в загальному виробітку у 2021 році становили АЕС – 55,1%, ТЕС та ТЕЦ – 29,3%, ГЕС та ГАЕС – 6,7%.

Виробництво електроенергії на теплоелектростанціях становило 37,225 млрд кВт-год, на теплоелектроцентралях та когенераційних установках – 8,6 млрд кВт-год.

Гідроелектростанції збільшили виробництво електроенергії на 37,7% – до 10,44 млрд кВт-год, атомні електростанції на 13,1% – до 86,2 млрд кВт-годин.

Виробництво електроенергії альтернативними джерелами у 2021 році становило 12,52 млрд кВт-год., що на 15,3% більше, ніж торік.

Споживання електроенергії збільшилося на 5,7% – до 154,82 млрд кВт-год. Без урахування технологічних втрат споживання електроенергії за минулий рік зросло на 6,4%.

Експорт електроенергії становив 34,96 млрд кВт-год., що на 26,5% менше ніж за 12 місяців 2020 року.

Промисловість країни без урахування технологічних втрат наростила споживання електроенергії на 6% – до 52,27 млрд кВт-год.

Населення країни минулого року спожило 38,66 млрд кВт-год (+5,8%), комунально-побутові споживачі – 15,02 млрд кВт-год (+5,8%), інші непромислові споживачі – 8,6 млрд кВт-год (+16,5%).

Частка промисловості у загальному обсязі споживання електроенергії за підсумками 2021 року знизилася до з 41,8% до 41,7%, а частка населення – з 31% до 30,8%.

Економічна правда