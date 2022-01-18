"Нафтогаз" витратить 900 мільйонів доларів на модернізацію ТЕЦ
"Дочка" "Нафтогазу" ТОВ "Нафтогаз Тепло" оцінює обсяг залучення фінансування для модернізації ТЕЦ приблизно в 900 млн доларів.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив керівник компанії Віталій Михайльо.
Компанія управляє Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ та ТКЕ (Львівська область) і очікує на передачу їй в управління шести великих державних ТЕЦ.
"НАК буде одним із співінвесторів. Але ми розраховуємо на фінансування з кількох джерел. Це можуть бути "зелені" облігації, які будуть емітовані або НАКом, або компанією "Нафтогаз Тепло", кредитні ресурси, залучені з міжнародних банківських установ, фінансування, яке надходить слідом за виробниками продукції. Ми розглядаємо комбіновані варіанти", - сказав Михайльо.
За його словами, у компанії вже є розроблена трирічна стратегія та бачення того, як проводитиметься така модернізація.
Кабінет міністрів 4 серпня 2021 року ухвалив рішення про передачу НАК "Нафтогаз України" до статутного капіталу пакетів акцій (понад 99%) АТ "Дніпровська ТЕЦ", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ" та цілісного майнового комплексу ДП "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль".
Керівник "Нафтогазу Тепло" додав, що загальна встановлена потужність ТЕЦ 652 МВт, але фактично використовується лише 110 МВт, тому "потужності надлишкові, обладнання – старе".
"Кожен наш об'єкт – це локальна історія, яка розглядатиметься індивідуально. Але підхід буде один: максимальна частка ВДЕ та мінімальна частка метану", - заявив він.
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