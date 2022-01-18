"Нафтогаз" витратить 900 мільйонів доларів на модернізацію ТЕЦ

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"Дочка" "Нафтогазу" ТОВ "Нафтогаз Тепло" оцінює обсяг залучення фінансування для модернізації ТЕЦ приблизно в 900 млн доларів.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив керівник компанії Віталій Михайльо.

Компанія управляє Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ та ТКЕ (Львівська область) і очікує на передачу їй в управління шести великих державних ТЕЦ.

"НАК буде одним із співінвесторів. Але ми розраховуємо на фінансування з кількох джерел. Це можуть бути "зелені" облігації, які будуть емітовані або НАКом, або компанією "Нафтогаз Тепло", кредитні ресурси, залучені з міжнародних банківських установ, фінансування, яке надходить слідом за виробниками продукції. Ми розглядаємо комбіновані варіанти", - сказав Михайльо.

За його словами, у компанії вже є розроблена трирічна стратегія та бачення того, як проводитиметься така модернізація.

Кабінет міністрів 4 серпня 2021 року ухвалив рішення про передачу НАК "Нафтогаз України" до статутного капіталу пакетів акцій (понад 99%) АТ "Дніпровська ТЕЦ", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ" та цілісного майнового комплексу ДП "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль".

Керівник "Нафтогазу Тепло" додав, що загальна встановлена ​​потужність ТЕЦ 652 МВт, але фактично використовується лише 110 МВт, тому "потужності надлишкові, обладнання – старе".

"Кожен наш об'єкт – це локальна історія, яка розглядатиметься індивідуально. Але підхід буде один: максимальна частка ВДЕ та мінімальна частка метану", - заявив він.