Гройсман придумав, як "навести лад" з опаленням в містах

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував міським радам ініціювати отримання у власність державних теплоцентралей.

Про це він заявив на засіданні уряду 14 листопада.

"Пропоную міським радам вийти з ініціативою до Кабінету міністрів, щоб отримати у власність теплоцентралі, які обслуговують ваші міста. Ми це розглянемо на уряді і, думаю, ініціатива знайде підтримку і ви будете власниками цього майна. Сьогодні давайте дамо урядове доручення, направимо цей лист до міськрад, хай приймають рішення, забирають у власність (ТЕЦ, - ред.) і наводять там порядок. Краще, ніж вони, ніхто не наведе", - сказав Гройсман.

На думку прем’єра, мери українських міст, які зірвали початок опалювального процесу, не зумівши впоратися зі своїми елементарними функціями, повинні бути звільнені.

"Цей абсурд, який іноді лунає з вуст представників місцевої влади просто не піддається жодній критиці. Починають перепихувати один одному - "Нафтогаз" одне каже, мерія - інше. Той підготувався, той не підготувався, той заплатив за борги, той не заплатив", - сказав він.

"Я змушений був, і профільний віце-прем'єр, 24 години на добу займатися, щоб розблокувати питання щодо Кривого Рогу, Павлограда і Херсона. Тому що [мери] не спроможні виконати елементарну свою функцію", - сказав Гройсман.

Він наголосив, що йому просто набридла "оця безвідповідальність, яку люди відчувають кожного дня".

"Уряд підготувався до опалювального сезону. Ми закачали 17 млрд кубів газу до сховища, ухвалили закон про реструктуризацію боргів, ще 5 жовтня ухвалили рішення про початок опалювального сезону", - зазначив прем'єр.

Віце-прем'єр Геннадій Зубко зазначив, що 204 теплопостачальних підприємств мають можливість реструктуризувати накопичені борги.

"Ми три роки поспіль працюємо над тим, щоб стабілізувати роботу підприємств водопостачання, теплопостачання і дали можливість реструктуризувати борги, які накопичилися за 15-20 років. 204 підприємства, які увійшли в реєстр, мають можливість реструктуризувати борги. Вже 2,7 млрд грн штрафів і пені списано тим, хто долучився до цього процесу. Таким чином повертається фінансова стабільність підприємств цієї галузі", - сказав він.

Зубко ще раз наголосив, що борги попередніх періодів ніхто не скасовував і закликав місцеву владу до відповідальності.

Економічна правда