Новини 15 серпня: зростання ВВП, поповнення бюджету та фінансова криза

Про ВВП України. Зростання ВВП України досягло одного з найвищих показників за останні роки.

Про фінансову кризу. Сигнал про наближення фінансової кризи обвалив фондові ринки США.

Про тарифи на опалення. Суд відхилив позов щодо зупинення дії постанови Кабміну, якою були встановлені граничні тарифи на послуги теплопостачання для населення.

Про роботу. "Мотор Січ" переходить на чотириденний робочий тиждень.

Про рітейлерів. H&M у вересні відкриє третій магазин в Україні.

Про газ. Рішення по новому арбітражу між "Нафтогазом" і "Газпромом" очікується до кінця 2021 року.

Про бренди. Бренди більше не в тренді, а покупці активно шукають нові марки.

Про бюджет. За підсумками деклараційної кампанії бюджет поповнили 3,2 мільярди ПДФО і 440 мільйонів військового збору.

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Юрій Вітренко: Для мене звільнитися з "Нафтогазу" — як у відпустку піти

Про прем'єрські амбіції Вітренка, конфлікт з Коболєвим, арешт активів "Газпрому" в ЄС, зустрічі з Коломойським, і чому "Нафтогаз" насправді не перемагав "Приват" в Лондонському арбітражі у справі щодо "Укрнафти". (рос)