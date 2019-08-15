Деклараційна кампанія: бюджет поповнили 3,2 мільярди ПДФО і 440 мільйонів військового збору

За результатами цьогорічної кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у минулому році, до бюджету надійшло 3,2 мільярда гривень від ПДФО та 440 мільйонів гривень військового збору.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

"Станом на 1 серпня 2019 року збільшилась порівняно з минулим роком не лише кількість поданих громадянами декларацій про майновий стан і доходи (+14 тис.) та задекларованих доходів (+27 млрд грн), а й сума узгоджених до сплати податкових зобов’язань", - зазначили у ДФС.

Так, із податку на доходи фізосіб – додатково понад 1 млрд грн, з військового збору приріст майже 200 млн грн. Це свідчить про "активну громадянську позицію українців та високий рівень податкової свідомості", вважають у ДФС.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб сплачено декларантами міста Києва (2 млрд грн), Київської (120 млн грн), Харківської (106 млн грн) та Одеської (104 млн грн) областей.

Аналогічно розподілились і податкові зобов’язання з військового збору: у м. Києві це майже 278 млн грн, Київщина – 16 млн грн, Харківщина та Одещина –14 млн грн кожна.

"Безумовним рекордом надходжень до бюджету є сплата мешканцем м. Києва податкових зобов’язань у сумі майже 1 мільярд гривень", - зазначили у фіскальній службі.

І нагадали: якщо платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов’язання з податку на доходи фізосіб та військового збору, що зазначена в поданій декларації за 2018 рік, він притягується до відповідальності у вигляді штрафу відповідно до п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу.

Нагадаємо:

У минулому році Міністерство фінансів запропонувало вести окремий облік заможних українців, зобов'язавши їх щорічно подавати декларації про майновий стан і доходи.

У травні понад 73 тисячі українців задекларували право на податкову знижку.

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Економічна правда