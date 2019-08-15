Сигнал про наближення фінансової кризи обвалив фондові ринки США

Фондові ринки США впали після того, як була зафіксована інверсія прибутковостей дворічних і десятирічних облігацій.

Про це пишуть західні ЗМІ.

Вперше з 2007 року спред прибутковості 2- і 10-річних облігацій опустився нижче нуля в США і Великобританії. Інверсію вважають індикатором економічної рецесії в США.

У нормальній ситуації прибутковість десятирічних облігацій вища, ніж у коротких, оскільки ризик втрат вищий при довгострокових вкладеннях. Інверсія ж може означати, що інвестори бачать в короткостроковій перспективі більше ризику, ніж в довгостроковій.

Ставка 10-річних облігацій США впала на 10 базисних пунктів до 1,6%, в той час як прибутковість дворічних казначейських паперів знизилася на сім базисних пунктів до 1,6%.

Прибутковість 30-річних бондів опустилася до рекордно низького рівня.

У Великобританії ставка 10-річних бондів впала на три базисних пункту до 0,46%, а прибутковість дворічних нот виросла на один базисний пункт до 0,47%.

Роздрібні продажі і промислове виробництво Китаю, які опинилися слабкіше очікувань, задали тон ринкам, а пізніше вийшли дані, що свідчать про скорочення економіки Німеччини, які ще більше погіршили ситуацію.

Інвестори перетікають в ті сегменти ринку облігацій, які все ще пропонують позитивну прибутковість, найчастіше в довгострокові папери з більш високою віддачею, щоб захистити свої кошти в умовах уповільнення глобального зростання.

Це тривожний симптом, який свідчить, що інвестори надають перевагу надійності, а не прибуткам.

На цьому тлі індекс Dow Jones Industrial Average втратив більше 800 пунктів, або 3,05%, до закриття торгів 14 серпня.

Востаннє індекс DJI втрачав стільки пунктів за день в жовтні 2018 року.

У свою чергу S&P 500 втратив 85,72 пункту (-2,39%), знизившись до 2840,6 пунктів, а NASDAQ Composite опустився на 242,42 пункту (-3,02%), до 7773,94 пунктів.

Економічна правда