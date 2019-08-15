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H&M у вересні відкриє третій магазин в Україні

Четвер, 15 серпня 2019, 13:25

Один з найбільших в світі модних рітейлерів H&M 12 вересня відкриє магазин у ТРЦ River Mall у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляє прес-служба H&M.

Таким чином, компанія розширить українську торговельну мережу до трьох магазинів.

Прес-служба компанії Colliers International, ексклюзивного брокера ТРЦ, повідомила у четвер, що двоповерховий магазин буде представлений у новій концепції інтер'єру та матиме площу 2,9 тисяч квадратних метрів.

За даними брокера, у новому магазині вперше в Україні буде представлено чоловічу лінію H&M Sport.

Нагадаємо:

Шведський рітейлер H&M вийшов на український ринок у 2018 році, відкривши перший магазин площею 2,9 тисяч квадратних метрів у ТРЦ Lavina Mall. Другий магазин бренду відкрився у жовтні 2018 року у ТРЦ Sky Mall.

Згідно з фінансовим звітом компанії, наприкінці 2018 року штат співробітників H&M в Україні налічував 113 осіб.

За результатами 2018 року обсяги продажу мережі H&M (два магазини) в Україні становили 57 млн шведських крон (близько 6 млн доларів).

Економічна правда

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