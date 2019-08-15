Бренди більше не в тренді: покупці активно шукають нові марки

Покупці в усьому світі активно шукають нові бренди, і тільки 8% вважають себе відданими прихильниками своїх улюблених торгових марок.

Про це свідчать результати глобального дослідження, проведеного компанією Nielsen.

Так, 42%-ум респондентам у світі подобається пробувати нові продукти і практично половина з них (49%) обирають перевірені продукти і бренди, але іноді готові пробувати й нове.

Інтерес до нових брендів викликаний, зокрема, зростанням рівня доходів споживачів на ринках, що розвиваються. Саме це знизило суб'єктивний бар'єр до придбання новинки, зазначається у дослідженні.

"Ризики для брендів ніколи не були такі великі, як сьогодні, коли переважна більшість споживачів відкрита до новинок", - заявив Джо Елліс, перший віце-президент із дослідження споживачів Nielsen.

Він пояснює це так званим Amazon-ефектом, який розширює вибір і підвищує обізнаність у цінах, і навіть більше.

"У Китаї в додатку WeChat існують цілі групи з "полювання" за знижками, або навіть посередництво у вигідних покупках. У Великобританії доставка "до дверей" свіжих продуктів "noname" здійснюється за цінами, що не поступаються цінам супермаркетів. Це стосується також традиційного роздробу, що намагається знайти способи збереження рентабельності в світі, де доставка в будинок підриває маржу", - пояснив він.

У розрізі країн, найбільш схильні до частого перемикання між брендами жителі Південно-Східної Азії - 47% готові міняти бренди або пробувати новинки; за ними йдуть жителі Африки, країн Перської затоки (45%) і Латинської Америки (42%).

Менш схильні до зміни брендів - жителі Північної Америки і Європи (36% і 33% відповідно).

Українські покупці переважно схожі на своїх західноєвропейського сусідів.

"Доля покупців, які активно пробують новинки, - 27%. Проте, зараз, як ніколи, українські покупці насолоджуються багатим асортиментом товарів: кожен 2-й опитаний нами українець підтвердив, що йому доступний більш широкий вибір брендів у порівнянні з п'ятьма роками тому. І це те, що швидше ріднить нас із іншими Східноєвропейський країнами", - вважають у Nielsen.

Водночас український покупець залишається чутливим до ціни, зазначається у звіті.

"Тому не дивно, що Україна знаходиться в ТОП-10 країн, для яких гарне співвідношення ціни і якості є вирішальним при перемиканні між брендами або при виборі нових продуктів", - йдеться у результатах дослідження.

Глобальне дослідження Nielsen охоплює понад 30 тис. користувачів Інтернету в 64-х країнах. Опитування являє собою інтернет-анкету, час заповнення якої близько 30 хвилин. Опитування має квоти на основі віку та статі для кожної країни. Дані квоти перевіряються DataScience на рівні країни.

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Економічна правда