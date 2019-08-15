Рішення по новому арбітражу між "Нафтогазом" і "Газпромом" очікується до кінця 2021 року

У новому арбітражі проти "Газпрому" "Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу на транзит і компенсацію у розмірі 11-14 мільярдів доларів, остаточне рішення очікують до кінця 2021 року.

Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю для Економічної правди.

"Діапазон суми компенсації, яку ми вимагаємо в новому арбітражі проти "Газпрому", - 11-14 млрд доларыв. Підставою для цієї компенсації є контракт на транзит з "Газпромом" до кінця 2019 року, в рамках якого у нас є право вимагати перегляду тарифу на транзит.

Ми можемо вимагати цього перегляду до закінчення терміну контракту. Ми це зробили навесні 2018 року. Відповідно, з весни 2018 року до закінчення дії контракту ми маємо право на перегляд на більш високий тариф", - розповів він.

За словами Вітренка, у контракті є посилання на європейські правила формування тарифу на транзит, які передбачають відображення витрат, в тому числі так звану прискорену амортизацію і знецінення української газотранспортної системи.

"Чому амортизація прискорена? Тому що ми будемо використовувати умовну транзитну частину української ГТС не 15 років, скільки їй залишилося технічно служити за нормативами, а тільки до кінця 2019 року, тому що потім не буде транзиту", - додав виконавчий директор "Нафтогазу".

"Є план арбітражного процесу, затверджений в рамках процесуальних слухань, які вже відбулися. По ньому "Газпром" вже подав свої позовні вимоги в червні 2019 року. До листопада ми готуємо формальну відповідь на їхні позовні вимоги і висунемо, відповідно, свої позовні вимоги.

Ось ці 11-14 млрд доларів будуть основною частиною наших вимог. Зустрічний позов ми ще не подали, але ми вже позначили ці наші вимоги, коли подавали заявку на новий арбітражний процес. Слухання призначені на весну 2021 року. Остаточні рішення можуть бути винесені до кінця 2021 року", - підкреслив Вітренко.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: Юрій Вітренко: Для мене звільнитися з "Нафтогазу" — як у відпустку піти

Нагадаємо:

6 липня 2018 року "Нафтогаз" подав новий позов до Стокгольмського арбітражу з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з "Газпромом".

У серпні 2018 року Вітренко заявив, що якщо російський "Газпром" відмовиться від транзиту газу через територію України після 2019 року, Стокгольмський арбітраж може стягнути з компанії близько 12 мільярдів доларів.

Економічна правда