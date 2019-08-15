Новости 15 августа: рост ВВП, пополнение бюджета и финансовый кризис
О ВВП Украины. Рост ВВП Украины достиг одного из самых высоких показателей за последние годы.
О финансовом кризисе. Сигнал о приближении финансового кризиса обвалил фондовые рынки США.
О тарифах на отопление. Суд отклонил иск о приостановлении действия постановления Кабмина, которым были установлены предельные тарифы на услуги теплоснабжения для населения.
О работе. "Мотор Сич" переходит на четырехдневную рабочую неделю.
О ритейлере. H&M в сентябре откроет третий магазин в Украине.
О газе. Решение по новому арбитражу между "Нафтогазом" и "Газпромом" ожидается до конца 2021 года.
О брендах. Бренды больше не в тренде, а покупатели активно ищут новые марки.
О бюджете. По итогам декларационной кампании бюджет пополнили 3,2 миллиарда грн НДФЛ и 440 миллионов грн военного сбора.
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О премьерских амбициях Витренко, конфликте с Коболевым, аресте активов "Газпрома" в ЕС, встрече с Коломойским и почему "Нафтогаз" на самом деле не победил "Приват" по делу "Укрнафты" в Лондонском арбитраже.
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