Новости 15 августа: рост ВВП, пополнение бюджета и финансовый кризис

О ВВП Украины. Рост ВВП Украины достиг одного из самых высоких показателей за последние годы.

О финансовом кризисе. Сигнал о приближении финансового кризиса обвалил фондовые рынки США.

О тарифах на отопление. Суд отклонил иск о приостановлении действия постановления Кабмина, которым были установлены предельные тарифы на услуги теплоснабжения для населения.

О работе. "Мотор Сич" переходит на четырехдневную рабочую неделю.

О ритейлере. H&M в сентябре откроет третий магазин в Украине.

О газе. Решение по новому арбитражу между "Нафтогазом" и "Газпромом" ожидается до конца 2021 года.

О брендах. Бренды больше не в тренде, а покупатели активно ищут новые марки.

О бюджете. По итогам декларационной кампании бюджет пополнили 3,2 миллиарда грн НДФЛ и 440 миллионов грн военного сбора.

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Юрий Витренко: Для меня уволиться из "Нафтогаза" - как в отпуск уйти

О премьерских амбициях Витренко, конфликте с Коболевым, аресте активов "Газпрома" в ЕС, встрече с Коломойским и почему "Нафтогаз" на самом деле не победил "Приват" по делу "Укрнафты" в Лондонском арбитраже.