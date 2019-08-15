Зростання ВВП України досягло одного з найвищих показників за останні роки

Зростання валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2019 року становило 4,6% до аналогічного періоду 2018 року.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

У першому кварталі темп зростання становив 2,5%.

По відношенню до попереднього кварталу реальний ВВП країни в другому кварталі поточного року (з урахуванням сезонного фактора) виріс на 1,6%.

Нагадуємо:

Згідно з консенсус-прогнозом Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зростання ВВП України в 2019 році становитиме 2,7%.

Економічна правда