Зростання ВВП України досягло одного з найвищих показників за останні роки
Четвер, 15 серпня 2019, 10:20
Зростання валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2019 року становило 4,6% до аналогічного періоду 2018 року.
Про це йдеться в даних Державної служби статистики.
У першому кварталі темп зростання становив 2,5%.
По відношенню до попереднього кварталу реальний ВВП країни в другому кварталі поточного року (з урахуванням сезонного фактора) виріс на 1,6%.
Нагадуємо:
Згідно з консенсус-прогнозом Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зростання ВВП України в 2019 році становитиме 2,7%.
Економічна правда
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