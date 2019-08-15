Граничні тарифи на опалення: суд відхилив позов щодо зупинення дії постанови Кабміну

Окружний адмінсуд Києва відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову щодо зупинення дії постанови Кабміну, якою були встановлені граничні тарифи на послуги теплопостачання для населення.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що заява про забезпечення позову надійшла від КП "Уманьтеплокомуненерго".

"Наразі позивачем не доведені обставини, які б вказували на очевидну небезпеку заподіянню шкоди його правам та інтересам, і які б унеможливили їх захист без вжиття відповідних заходів до ухвалення рішення у справі", - заявили у суді.

"На думку суду, посилання заявника на порушення норм законодавства при прийнятті постанови Кабміну "Деякі питання захисту прав споживачів комунальних послуг", як на підставу необхідності вжиття заходів забезпечення позову, свідчать про незгоду позивача з прийнятою урядом відповідною постановою та є обґрунтуванням майбутніх позовних вимог, яким суд буде надавати правову оцінку під час розгляду справи", - додали там.

Зазначається, що така позиція позивача не може бути підставою для вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення Кабміну.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів запровадив граничний рівень ціни 1 Гкал теплоенергії в системі централізованого опалення на рівні 1,4 тисячі гривень.

Економічна правда