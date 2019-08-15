"Мотор Січ" переходить на чотириденний робочий тиждень

Завод "Мотор Січ" з 1 вересня переходить на 4-денний робочий тиждень, співробітники побоюються скорочень.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"13 серпня ввечері було підписано наказ про перехід на чотириденний робочий тиждень. П'ятниця буде вихідним уже з 1 вересня.

Раніше чотири дні дозволялося працювати тим співробітникам, які не задіяні у виробничому процесі, а зараз додатковий вихідний буде абсолютно у всіх заводчан. Ми не знаємо, що буде далі. Чекаємо", - розповів співрозмовник видання, який попросив не називати його.

На офіційному сайті підприємства інформації про причини такого рішення поки що немає.

Нагадаємо:

"Мотор Січ" - одне з головних авіаційних підприємств пострадянського простору. Підприємство виробляє авіадвигуни та газотурбінні установки, поставляючи свою продукцію в більш ніж 100 країн. До 2014 року головним ринком збуту заводу була Росія, в тому числі і російська оборонка.

За перше півріччя 2019 року "Мотор Січ" отримала 425,7 млн грн збитку, хоча за аналогічний період попереднього року завод отримав 902,19 млн грн прибутку.