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Львівський залізничний вокзал модернізували: в УЗ розповіли, що змінилось

Вівторок, 9 липня 2019, 15:23

На Головному залізничному вокзалі у Львові під час модернізації відремонтували аварійні сходи до перону та головну будівлю вокзалу, провели косметичний ремонт і покращили навігацію.

Про результати робіт прозвітувала прес-служба "Укрзалізниці" на своєму сайті.

Зокрема, фахівці Львівського територіального управління філії "Центр будівельних робіт та експлуатації споруд" виконали такі роботи:

відремонтували аварійні ділянки сходів до першого перону із західної сторони вокзалу;

відремонтували та побілили фасад головної будівлі вокзалу з боку першого пасажирського перону;

пофарбували конструктивні елементи опор дебаркадера на пероні;

для покращення навігації вокзалом на торцях накриття над платформами встановили натяжні банери з написами "Східна сторона" та "Західна сторона".

Нагадаємо:

На Центральному залізничному вокзалі Києва призупинили роботу ескалатора.

А в березні УЗ презентувала проект реконструкції Вокзальної площі.

Економічна правда

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Львів Укрзалізниця

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