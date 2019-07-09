Львівський залізничний вокзал модернізували: в УЗ розповіли, що змінилось
На Головному залізничному вокзалі у Львові під час модернізації відремонтували аварійні сходи до перону та головну будівлю вокзалу, провели косметичний ремонт і покращили навігацію.
Про результати робіт прозвітувала прес-служба "Укрзалізниці" на своєму сайті.
Зокрема, фахівці Львівського територіального управління філії "Центр будівельних робіт та експлуатації споруд" виконали такі роботи:
відремонтували аварійні ділянки сходів до першого перону із західної сторони вокзалу;
відремонтували та побілили фасад головної будівлі вокзалу з боку першого пасажирського перону;
пофарбували конструктивні елементи опор дебаркадера на пероні;
для покращення навігації вокзалом на торцях накриття над платформами встановили натяжні банери з написами "Східна сторона" та "Західна сторона".
Нагадаємо:
На Центральному залізничному вокзалі Києва призупинили роботу ескалатора.
А в березні УЗ презентувала проект реконструкції Вокзальної площі.
Економічна правда
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