На Центральному залізничному вокзалі Києва призупинили роботу ескалатора

"Укрзалізниця" почала плановий ремонт ескалатора, який працює на підйом у вестибюлі Центрального вокзалу станції Київ-Пасажирський.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що УЗ планує закінчити ремонтні роботи до 17 липня, на цей період роботу ескалатора буде призупинено.

"У ході виконання робіт буде замінено шестерні валу головного приводу, тяговий ланцюг, силові пускачі та кінцеві вимикачі. Усі роботи здійснюються, щоб підвищити якість обслуговування пасажирів та утримувати технічні засоби в справному стані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Нинішні ескалатори були встановлені в 2001 році під час реконструкції вокзалу та до теперішнього часу майже вичерпали термін своєї експлуатації. Зазвичай вони працюють по 20 годин на день і обслуговують 20-40 тисяч пасажирів щодня.

В кінці лютого 2018 року один з них був зупинений у зв'язку з граничним зносом перил ланцюга і їх приводу.

Економічна пправда