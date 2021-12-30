"Укрзалізниця" пустила в рейс відремонтований двоповерховий поїзд Skoda

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30 грудня "Укрзалізниця" відправила з Центрального залізничного вокзалу столиці у рейс двоповерховий електропоїзд Skoda City Elephant за маршрутом Київ-Львів.

Про це повідомляє ЦТС.

Поїзд вирушив із Києва о 16:41 та прибуде до Львова о 00:45.

По дорозі передбачені зупинки на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль.

Поїзд обладнаний розетками з USB-роз'ємами для кожного пасажира, пеленальними столиками в головних вагонах, пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, системами відеоспостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння.

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Ремонт 6-вагонного електропоїзда чеського виробництва Skoda 2012 року будівництва проводився на "Київському електровагоноремонтному заводі".

Електропоїзди Skoda EJ675 City Elephant "Укрзалізниця" придбала у 2012 році перед Євро-2012.

Електропоїзд складається із шести двоповерхових вагонів, має 636 місць, з них 46 – першого класу, 590 – другого. Електропоїзд розрахований на експлуатацію із швидкістю до 160 км/год.