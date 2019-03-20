УЗ презентувала проект реконструкції Вокзальної площі
Укрзалізниця планує розпочати роботи з реконструкції Вокзальної площі столиці у липні 2019 року.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник компанії Євген Кравцов.
"Наше бачення таке: площу необхідно зробити більш зручною для пасажирів, розширити пішохідний простір, зони тротуарів та оптимізувати логістику з громадським транспортом", — зазначив Кравцов.
Він додав, що "тут ще буде чимало допрацювань, експертиза та додаткові архітектурні рішення". А ця робота стане "першим важливим етапом".
"Одразу за цим — об’єднання Приміського та Центрального вокзалів у єдиний вокзальний комплекс із інтеграцією його до системи міського громадського транспорту (швидкісного трамвая зокрема)", — запевнив керівник УЗ.
Він також додав, що проект реконструкції наразі на стадії експертизи.
"Затягувати з реалізацією не будемо, плануємо початок робіт цьогоріч вже з липня", — резюмував Кравцов.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" спільно з Київською міською та районними адміністраціями опрацьовує проект із оновлення приміського сполучення Київського вузла.
Цей проект передбачає повне оновлення рухомого складу приміських поїздів, які курсують Київським вузлом, що з'єднує Київське кільце і територію міста й ближнього передмістя в напрямку Ірпеня, Білої Церкви та Фастова, а також Броварів, Борисполя та Обухова.
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