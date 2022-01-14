Велика українська ІТ-компанія виходить на ринок Латинської Америки
Найбільша ІТ-компанія України з львівським корінням SoftServe відкриває центри розробки в Мексиці, Колумбії та Чилі.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
В компанії відкрито вже пів сотні вакансій в регіоні. Також цього року, SoftServe планує розпочати співпрацю з низкою технічних університетів у Гвадалахарі, Боготі, Медельїні та Сантьяго.
У планах компанії - найняти 3 тис. працівників у Латинській Америці до кінця 2025 року.
На ринку Мексики, Колумбії та Чилі працюють 500 тис. ІТ-спеціалістів. Регіон має також і географічні переваги, зокрема, близькість до США. Відтак Латинська Америка є привабливою для більшості глобальних гравців технологічного ринку, йдеться в повідомленні.
Нагадуємо:
SoftServe налічує більше 12 тис. працівників та 41 офіс у 12 країнах.
Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США).
SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить до переліку найбільших сервісних ІТ-компаній України.
Компанія працює над понад 1000 активних проєктів для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС та Азії.
Економічна правда
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