Верховний суд постановив знести багатоповерхівку у Львові

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Суд підтвердив необхідність знесення незаконної 6-поверхівки у Львові, де забудовник розпродав квартири, на які нові власники оформили право власності.

Про це йдеться у рішенні Касаційного адміністративного суду Верховного суду, повідомляє ZAXID.NET.

У 2014 році ГО "Наше ідеальне місто" отримало від Львівської міськради в оренду земельну ділянку площею 0,0306 га, на якій був розташований старий одноповерховий будинок. Забудовник не мав права будувати на цій ділянці, однак самовільно почав тут будівництво 6-поверхівки, не отримавши при цьому від міськради містобудівні умови та обмеження.

ДАБК подала на забудовника до суду й 29 березня 2019 року Львівський окружний адміністративний суд позов інспекції задовольнив та зобов’язав знести самобуд. Це рішення ГО "Наше ідеальне місто" частково оскаржило в апеляційному суді, адже квартири в незаконному будинку встигли продати, а покупці оформили право власності.

У 2020 році ДАБІ подала та виграла касацію, за якою справу направили на повторний розгляд. 18 листопада 2020 року Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова підтвердив рішення окружного адмінсуду від березня 2019 року про знесення будинку. Суд погодився з тим, що забудовник не отримав дозволи на будівництво, а земельна ділянка не призначена для будівництва житла.

За даними сайтів із продажу нерухомості, будівництво ЖК "Варшава Хоум" на вул. Варшавській, 22 повністю завершене, однак офіційно заморожене. У будинку буде 16 квартир, кожну з яких забудовник хотів продати майже по 20 тис. грн за м2.

За цією адресою зареєстрований обслуговуючий кооператив "Варшава Хоум", засновниками якого є мешканець Борисполя Олександр Буряк, львів’яни Дмитро Вознічка та Мирон Кульчицький.

ГО "Наше ідеальне місто" керує Роман Костевка, який також є керівником обслуговуючих кооперативів "Вілла Варшава" (вул. Варшавська, 54) та "Престиж Умань" (вул. Уманська,4). Засновниками цих кооперативів також є Буряк, Вознічка та Кульчицький.

Обидва ЖК, за інформацією львівської мерії, будують без дозвільних документів, зокрема, містобудівних умов та обмежень.

Нагадуємо:

У 2019 році на вул. Личаківській, 259 у Львові знесли незаконну 7-поверхівку.

Знесенням самобудів після рішення суду займається виконавча служба.