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Львовский ж/д вокзал модернизировали: в УЗ рассказали, что изменилось

Вторник, 9 июля 2019, 15:23

На Главном железнодорожном вокзале во Львове во время модернизации отремонтировали аварийные лестницы к перрону и главное здание вокзала, провели косметический ремонт и улучшили навигацию.

О результатах работ отчиталась пресс-служба "Укрзализныци" на своем сайте.

В частности, специалисты Львовского территориального управления филиала "Центр строительных работ и эксплуатации сооружений" выполнено следующие работы:

отремонтировали аварийные участки всходов до первого перрона с западной стороны вокзала;

отремонтировали и побелили фасад главного здания вокзала со стороны первого пассажирского перрона;

покрасили конструктивные элементы опор дебаркадера на перроне;

для улучшения навигации вокзалом на торцах накрытия над платформами установили натяжные баннеры с надписями "Восточная сторона" и "Западная сторона".

Напомним:

На Центральном железнодорожном вокзале Киева приостановили работу эскалатора.

А в марте УЗ презентовала проект реконструкции Вокзальной площади.

Экономическая правда

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Львов Укрзализныця

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