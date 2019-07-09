Львовский ж/д вокзал модернизировали: в УЗ рассказали, что изменилось
На Главном железнодорожном вокзале во Львове во время модернизации отремонтировали аварийные лестницы к перрону и главное здание вокзала, провели косметический ремонт и улучшили навигацию.
О результатах работ отчиталась пресс-служба "Укрзализныци" на своем сайте.
В частности, специалисты Львовского территориального управления филиала "Центр строительных работ и эксплуатации сооружений" выполнено следующие работы:
отремонтировали аварийные участки всходов до первого перрона с западной стороны вокзала;
отремонтировали и побелили фасад главного здания вокзала со стороны первого пассажирского перрона;
покрасили конструктивные элементы опор дебаркадера на перроне;
для улучшения навигации вокзалом на торцах накрытия над платформами установили натяжные баннеры с надписями "Восточная сторона" и "Западная сторона".
Напомним:
На Центральном железнодорожном вокзале Киева приостановили работу эскалатора.
А в марте УЗ презентовала проект реконструкции Вокзальной площади.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua