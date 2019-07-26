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Приватбанк отримав від НБУ 2,5 мільярда рефінансування

П'ятниця, 26 липня 2019, 13:05

Національний банк у червні надав Приватбанку рефінансування на 2,5 мільярди гривень.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на звітність банку.

Зазначається, що станом на 1 липня борг Приватбанку перед НБУ за стабілізаційними кредитами становив 8,63 млрд грн, а нараховані відсотки - 97,4 млн грн (на 1 червня було відповідно 9,2 млрд грн і 117,5 млн грн).

На 1 липня Приватбанк також мав заборгованість перед Нацбанком по статті "інші кредити, що отримані від НБУ шляхом рефінансування" на 2,5 млрд грн плюс 18,7 млн грн нарахованих відсотків. Станом на 1 червня у Приватбанку цієї заборгованості не було.

Нагадаємо:

Чистий прибуток "Приватбанку" у першому півріччі 2019 року становить 18,3 мільярдів гривень, що є рекордним показником за всю історію банку і в 2,6 рази перевищує прибуток за підсумками перших 6 місяців 2018 року.

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Приватбанк НБУ

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