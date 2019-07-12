Приватбанк відзвітував про рекордний прибуток

Чистий прибуток "Приватбанку" у першому півріччі 2019 року становить 18,3 мільярдів гривень, що є рекордним показником за всю історію банку і в 2,6 рази перевищує прибуток за підсумками перших 6 місяців 2018 року.

Про це повідомив голова правління банку Петр Крумханзл.

За його словами, чистий процентний дохід банку у першому півріччі 2019 року становить 9,8 млрд грн, чистий комісійний дохід – 8,5 млрд грн.

"Висока ефективність роботи банку вже отримала визнання на міжнародному рівні. Згідно з даними британського The Banker, Приватбанк увійшов до топ-10 успішних фінустанов світу, що показали найкращу динаміку переходу від збитків до прибутку", - додав він.

Приріст кредитного портфеля малого та середнього бізнесу з початку рокустановить 1,5 млрд грн, зростання кредитного портфеля фіз. осіб - 4,1 млрд грн. Сумарний приріст коштів клієнтів за перші 6 місяців 2019 року становить 7,7 млрд грн – до 219 млрд грн.

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Нагадуємо:

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

Економічна правда