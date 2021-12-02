"Не достатньо добре": заступниця голови НБУ про корпоративну реформу держбанків
Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, оцінюючи корпоративну реформу держбанків, заявила, що "все не достатньо добре".
Про це вона сказала під час круглого столу "Державні банки: валіза без ручки", яуий організували Економічна правда та CASE Ukraine.
"Наступного року, влітку, спливають терміни новообраних згідно з новим законом про корпоративне управління спостережних рад державних банків. Це три роки.
Якщо ми подивимося, що за ці 3 роки було зроблено, я не можу сказати, що зовсім нічого, але як на мене, очікування були набагато більші", - визнала Рожкова.
"Знову ж таки я би хотіла, щоби ми не чіпали Приват, бо там все більш динамічно, бо до нього прикута увага не лише держави, але й величезної кількості міжнародних партнерів, це дійсно особливий кейс, але якщо ми говоримо про два інші банки, то, на жаль, я не можу сказати, що там є якісь динамічні позитивні речі і стосовно реалізації стратегії, і стосовно роботи з тими накопиченими проблемами, які є.
З чим я погоджуюсь: дійсно треба зараз розділити той здобуток, який отримала держава в якості державних банків за 30 років і те, що було зроблено чи ті намагання щось зробити протягом останніх 5 років", - продовжила вона.
"Дійсно, є певний прогрес і в плані покращення кредитних політик, не у всіх і не завжди, але він є; є певний прогрес в розчищенні балансів від поганих активів, але з точки зори переформатування стратегічного, з точки зору якоїсь кристалізації цієї стратегії, цього не достатньо. І я не хочу казати, що все дуже погано, але все не достатньо добре", - резюмувала Рожкова.
Економічна правда
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