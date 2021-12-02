"Не достатньо добре": заступниця голови НБУ про корпоративну реформу держбанків

Катерина Рожкова фото: нбу

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, оцінюючи корпоративну реформу держбанків, заявила, що "все не достатньо добре".

Про це вона сказала під час круглого столу "Державні банки: валіза без ручки", яуий організували Економічна правда та CASE Ukraine.

"Наступного року, влітку, спливають терміни новообраних згідно з новим законом про корпоративне управління спостережних рад державних банків. Це три роки.

Якщо ми подивимося, що за ці 3 роки було зроблено, я не можу сказати, що зовсім нічого, але як на мене, очікування були набагато більші", - визнала Рожкова.

"Знову ж таки я би хотіла, щоби ми не чіпали Приват, бо там все більш динамічно, бо до нього прикута увага не лише держави, але й величезної кількості міжнародних партнерів, це дійсно особливий кейс, але якщо ми говоримо про два інші банки, то, на жаль, я не можу сказати, що там є якісь динамічні позитивні речі і стосовно реалізації стратегії, і стосовно роботи з тими накопиченими проблемами, які є.

З чим я погоджуюсь: дійсно треба зараз розділити той здобуток, який отримала держава в якості державних банків за 30 років і те, що було зроблено чи ті намагання щось зробити протягом останніх 5 років", - продовжила вона.

"Дійсно, є певний прогрес і в плані покращення кредитних політик, не у всіх і не завжди, але він є; є певний прогрес в розчищенні балансів від поганих активів, але з точки зори переформатування стратегічного, з точки зору якоїсь кристалізації цієї стратегії, цього не достатньо. І я не хочу казати, що все дуже погано, але все не достатньо добре", - резюмувала Рожкова.

Економічна правда