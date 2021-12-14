Visa та Приватбанк запустили функцію платіжного терміналу в смартфоні

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Приватбанк у партнерстві з компанією Visa оголосили про запуск в Україні рішення "Термінал" на основі Tap to Phone – технології, що перетворює смартфони або планшети на повноцінний POS-термінал.

Про це повідомляє кореспондент Економічної правди.

Відтепер будь-який бізнесмен матиме можливість завантажити застосунок і приймати безготівкові платежі.

"Щоб скористуватися рішенням, підприємцям потрібно завантажити додаток "Термінал", зареєструватися та вказати усі необхідні дані користувача. Для використання рішення "Термінал" мобільний телефон або планшет на базі Android 8.0 та вище має бути оснащений NFC-чіпом із вимкненим root-доступом (правами суперкористувача) або доступом розробника", – повідомили в Приватбанку.

Комісія за еквайринг при використанні рішення "Термінал" становитиме 1,7%.

Tap to Phone побудована на основі EMV – міжнародного стандарту оплати банківськими картками, коли кожна транзакція містить динамічну криптограму ("токен"), яку неможливо використати повторно.

Автори проєкту кажуть, що нове рішення може використовуватися у зовнішній роздрібній торгівлі, сфері розваг, паркувальних майданчиках, спільному зборі коштів, службами доставки, логістичними компаніями, страховими агентами тощо.

Ярослав Вінокуров, ЕП