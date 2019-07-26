Приватбанк получил от НБУ 2,5 миллиарда рефинансирования

Национальный банк в июне предоставил Приватбанка рефинансирования на 2,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на отчетность банка.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля долг Приватбанка перед НБУ по стабилизационным кредитам составил 8,63 млрд грн, а начисленные проценты - 97,4 млн грн (на 1 июня было соответственно 9,2 млрд грн и 117,5 млн грн).

На 1 июля Приватбанк также имел задолженность перед Нацбанком по статье "другие кредиты, полученные от НБУ путем рефинансирования" на 2,5 млрд грн плюс 18,7 млн грн начисленных процентов. По состоянию на 1 июня в Приватбанке этой задолженности не было.

Напомним:

Чистая прибыль Приватбанка в первом полугодии 2019 составляет 18,3 миллиардов гривен, что является рекордным показателем за всю историю банка и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первых 6 месяцев 2018 года.