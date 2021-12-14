Апеляційний суд скасував скандальне рішення на користь Коломойського у справі "Приватбанку"

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Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким було задоволено позов кіпрської Triantal Investments та скасовано рішення Національного банку про визначення пов’язаних з "Приватбанком" осіб.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Також суд закрив провадження в цій справі.

Компанія Triantal Investments Ltd., підконтрольна колишньому акціонеру "Приватбанку" Ігорю Коломойському, до націоналізації була власником 16,7362% акцій банку.

"... відповідно до позиції Великої Палати Верховного Суду рішення Національного банку про визначення осіб пов’язаними не може бути оскаржене в суді жодної юрисдикції", – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Нагадуємо:

У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення у справі щодо процедури націоналізації "Приватбанку", яким повністю задовольнив позов Triantal Investments Ltd.

Зокрема, було задоволено вимоги позивача щодо скасування рішення Національного банку від 13 грудня 2016 року №105, яким було визначено перелік пов'язаних з "Приватбанком" фізичних та юридичних осіб.

Тоді в Нацбанку пояснювали, що рішення про перелік пов'язаних з банком осіб є одним з основних у процесі виведення у грудні 2016 року неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

В ході цього процесу було проведено процедуру "bail-in", що полягає в обміні коштів, пов'язаних з банком осіб на акції банку з подальшим продажем Міністерству фінансів.

Економічна правда