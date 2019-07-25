Аеропорт Амстердаму другий день затримує рейси через проблеми із заправкою літаків

Амстердамський аеропорт "Схіпхол" попереджає пасажирів, що затримки, викликані проблемою доставки пального, затягнуться на другий день.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AP.

Аеропорт, один із найбільш завантажених авіаційних вузлів Європи, очікує, що 25 липня мандрівники знову "можуть зіткнутися із затримками і можливими скасуваннями рейсів".

У середу, 24 липня, тисячі пасажирів застрягли у Схіпхолі та інших аеропортах Європи, оскільки близько 300 рейсів до Амстердама і з Амстердама були скасовані через те, що літаки не могли заправлятися.

Прес-секретар "Схіпхола" Віллемайке Костер каже, що близько 1300 осіб були змушені ночувати в аеропорту.

Наразі проблеми із заправкою літаків врегульовано.

Нагадаємо, наприкінці травня "Схіпхол" скасовув авіарейси через страйк громадського транспорту у Нідерландах.

Європейська правда