Аэропорт Амстердама второй день задерживает рейсы из-за проблем с заправкой самолетов

Амстердамский аэропорт Схипхол предупреждает пассажиров, что задержки, вызванные проблемой доставки топлива, затянутся на второй день.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Аэропорт, один из самых загруженных авиационных узлов Европы, ожидает, что 25 июля путешественники снова "могут столкнуться с задержками и возможной отменой рейсов".

В среду, 24 июля, тысячи пассажиров застряли в Схипхоле и других аэропортах Европы, поскольку около 300 рейсов в Амстердам и из Амстердама были отменены из-за того, что самолеты не могли заправляться.

Пресс-секретарь "Схипхола" Виллемайке Костер говорит, что около 1300 человек были вынуждены ночевать в аэропорту.

На данный момент проблемы с заправкой самолетов урегулированы.

Напомним, что в конце мая "Схипхол" отменял авиарейсы из-за страйка.

Европейская правда