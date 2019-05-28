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Схіпхол скасовує авіарейси через страйк громадського транспорту у Нідерландах

Вівторок, 28 травня 2019, 14:42

Один із найважливіших аеропортів у Європі, аеропорт Амстердама Схіпхол, попередив пасажирів про можливі затримки рейсів через загальнонаціональний страйк громадського транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

У вівторок більшість автобусів, потягів, трамваїв і поромів у Нідерландах простоюють у зв’язку з одноденним страйком профспілок. Вони проводять кампанію проти зростання пенсійного віку.

Аеропорт Схіпхол вже скасував близько 80 рейсів. Національний перевізник KLM запропонував пасажирам змінити своє бронювання безкоштовно.

Між аеропортом і Амстердамом курсує всього чотири потяги на годину замість звичайних 25. Схіпхол попросив громадян не їхати в аеропорт без крайньої необхідності.

Влада Амстердама відкрила для велосипедистів тунель під головною  водною артерією міста, щоб люди могли дістатися на роботу.

Європейська правда

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