Схіпхол скасовує авіарейси через страйк громадського транспорту у Нідерландах
Один із найважливіших аеропортів у Європі, аеропорт Амстердама Схіпхол, попередив пасажирів про можливі затримки рейсів через загальнонаціональний страйк громадського транспорту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.
У вівторок більшість автобусів, потягів, трамваїв і поромів у Нідерландах простоюють у зв’язку з одноденним страйком профспілок. Вони проводять кампанію проти зростання пенсійного віку.
Аеропорт Схіпхол вже скасував близько 80 рейсів. Національний перевізник KLM запропонував пасажирам змінити своє бронювання безкоштовно.
Між аеропортом і Амстердамом курсує всього чотири потяги на годину замість звичайних 25. Схіпхол попросив громадян не їхати в аеропорт без крайньої необхідності.
Влада Амстердама відкрила для велосипедистів тунель під головною водною артерією міста, щоб люди могли дістатися на роботу.
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