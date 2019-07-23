Одеський припортовий завод отримав нових членів наглядової ради
Фонд держмайна припинив повноваження голови наглядової ради Одеського припортового заводу Євгена Асташева та вивів зі складу ради ще двох членів.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Асташев займав цю посаду з 12 травня 2017 року.
Також Фонд держмайна вивів зі складу наглядової ради двох членів - Олександра Візира, який свого часу був помічником нардепа Ігоря Кононенка, і Наталю Харіну.
Водночас Фонд ввів до складу ради трьох нових членів: заступника директора департаменту забезпечення діяльності ФДМ Андрія Сачивка, заступника голови ФДМ Віталія Герца, який раніше вже входив до наглядової ради ОПЗ, і заступника директора ФДМ Євгена Босенка.
У наглядовій раді підприємства присутні ще два представника Фонду: Анастасія Маньківська і Тетяна Кузуб.
Нагадаємо:
Суд зобов'язав "Одеський припортовий завод" виплатити НАК "Нафтогаз України" 2,227 мільярда гривень заборгованості за спожитий природний газ за двома договорами від 2016 року.
Одеський припортовий завод випускає хімічну продукцію і займається перевалкою аміаку на морський транспорт.
ОПЗ простоює з кінця квітня 2018 року.
Запуск заводу було заплановано на 1 лютого, але його відклали.
Влада розглядає декілька механізмів для запуску безперебійної роботи ПАТ "Одеський припортовий завод".
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