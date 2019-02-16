Запуск Одеського припортового заводу відтермінували - ЗМІ

Запуск Одеського припортового заводу відкладається до березня.

Про це заявив перший заступник гендиректора підприємства Микола Щуріков, передає "Думская".

За словами Щурікова, компанія "Енергетичний еквівалент", з якою ОПЗ уклав договір про переробку давальницької сировини, виконала усі вимоги, зокрема, перерахувала завдаток, що дозволив розморозити виплату зарплат робітникам.

"Але ... з'ясувалося, що "Укртрансгаз" не може з технічних причин оформити нового постачальника газу на ОПЗ. Усім, у кого залишилося терпіння і можливість, доведеться чекати кінця цього місяця, коли за законом можна буде замінити постачальника газу і почати отримувати газ для запуску виробництва на заводі", - повідомив представник ОПЗ.

Нагадаємо:

Раніше Щуріков повідомив, що Одеський припортовий уклав договір з компанією "Енергетичний еквівалент", яка мала забезпечити поставки сировини за давальницькою схемою і 25 січня номінувати газ для роботи заводу у лютому.

Запустити ОПЗ планувалося 1 лютого.

За словами Щурікова, це остання спроба запуску ОПЗ: "Якщо цей контракт не почне працювати, можливості у подальшому відновити виробництво не буде", заявив він.