Одесский припортовый завод получил новых членов наблюдательного совета

Фонд госимущества прекратил полномочия председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Евгения Асташева и вывел из состава совета еще двух членов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Асташев занимал эту должность с 12 мая 2017 года.

Также Фонд госимущества вывел из состава наблюдательного совета двух членов - Александра Визира, который в свое время был помощником нардепа Игоря Кононенко, и Наталью Харину.

В то же время Фонд ввел в состав совета трех новых членов: заместителя директора департамента обеспечения деятельности ФГИ Андрея Сачивко, заместителя главы ФГИ Виталия Герца, который ранее уже входил в наблюдательный совет ОПЗ, и заместителя директора ФГИ Евгения Босенко.

В наблюдательном совете предприятия присутствуют еще два представителя Фонда Анастасия Манькивська и Татьяна Кузуб.

Напомним:

Суд обязал "Одесский припортовый завод" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,227 миллиарда гривен задолженности за потребленный природный газ по двум договорам от 2016 года.

Одесский припортовый завод выпускает химическую продукцию и занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.

ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года.

Запуск завода был запланирован на 1 февраля, но его отложили.

Власти рассматривают несколько механизмов для запуска бесперебойной работы ПАО "Одесский припортовый завод".