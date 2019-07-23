Одесский припортовый завод получил новых членов наблюдательного совета
Фонд госимущества прекратил полномочия председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Евгения Асташева и вывел из состава совета еще двух членов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Асташев занимал эту должность с 12 мая 2017 года.
Также Фонд госимущества вывел из состава наблюдательного совета двух членов - Александра Визира, который в свое время был помощником нардепа Игоря Кононенко, и Наталью Харину.
В то же время Фонд ввел в состав совета трех новых членов: заместителя директора департамента обеспечения деятельности ФГИ Андрея Сачивко, заместителя главы ФГИ Виталия Герца, который ранее уже входил в наблюдательный совет ОПЗ, и заместителя директора ФГИ Евгения Босенко.
В наблюдательном совете предприятия присутствуют еще два представителя Фонда Анастасия Манькивська и Татьяна Кузуб.
Напомним:
Суд обязал "Одесский припортовый завод" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,227 миллиарда гривен задолженности за потребленный природный газ по двум договорам от 2016 года.
Одесский припортовый завод выпускает химическую продукцию и занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.
ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года.
Запуск завода был запланирован на 1 февраля, но его отложили.
Власти рассматривают несколько механизмов для запуска бесперебойной работы ПАО "Одесский припортовый завод".
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