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Одеський припортовий завод призупинив роботу

Понеділок, 20 вересня 2021, 09:25
 
інтерфакс-україна

Одеський припортовий завод призупиняє свою роботу.

Про це заявив перший заступник директора підприємства Микола Щуриков на своїй сторінці в Facebook.

"Одеський припортовий завод зупиняється. Факт, що "вікно можливостей" для стабілізації заводу зачинилося. Кожна нова влада робить однакові помилки, намагаючись видавити з заводу все, що можливо... Сьогоднішній технічний стан заводу найгірший за останні роки", – написав Щуриков.

Серед причин події він назвав "умисні і системні маніпуляції з конкурсами з відбору давальця".

При цьому основною сировиною для підприємства є природний газ, ціна якого злетіла останнім часом до рекордного рівня.

Нагадуємо:

У липні ОПЗ обрав переможцем конкурсу на постачання газу на давальницьких умовах маловідому сінгапурську компанію Dachex Shipping PTE Ltd.

Компанія має статутний капітал у 10 тис доларів і спеціалізується на фрахтування суден, барж і катерів з екіпажем.

ОПЗ в січні-червні 2021 року отримав чистий прибуток 434,01 млн грн проти чистого збитку 1,18 млрд грн за аналогічний період 2020 року. Його виручка збільшилася на 22,3% – до 1,26 млрд грн.

"Одеський припортовий завод" випускає хімічну продукцію, а також займається перевалкою хімпродукції на морський транспорт.

Державі в особі ФДМ належить 99,5667% акцій ОПЗ, 0,0021% – ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізичним особам – 0,4312%.

Економічна правда

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ОПЗ

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