ОПЗ можуть передати "Нафтогазу" або Аграрному фонду

Влада розглядає декілька механізмів для запуску безперебійної роботи ПАТ "Одеський припортовий завод".

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, повідомляється на сайті ОДА.

"Я доповідав на цю тему Президенту України, декілька разів спілкувався з прем’єр-міністром і керівництвом НАК "Нафтогаз України". Існує кілька механізмів запуску заводу не на місяць-два, а на тривалий термін. По-перше, це — передача його в управління або оренду НАК "Нафтогаз України", - повідомив Максим Степанов.

"Ще одне можливе вирішення проблеми ми знайшли під час наради у першого віце-прем’єр-міністра у понеділок - це передача ОПЗ в управління або оренду Аграрного фонду України, який має всі необхідні ресурси", - сказав голова ОДА.

Також очільник регіону зазначив, що, скориставшись будь-яким із цих механізмів, завод вдасться запустити у короткий термін.

"Перед нами ставало питання щодо звільнення людей з заводу, але завдяки губернатору та його втручанню, зокрема, цю проблему було вирішено, і нікого не звільнили", — повідомив в.о. директора ОПЗ Сергій Назаренко.

Нагадаємо, запуск ОПЗ було заплановано на 1 лютого, але його відклали.