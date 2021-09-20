На Одеському припортовому заводі пояснили, чому зупинили роботу

фото: опз

На "Одеському припортовому заводі" пояснили, що менеджмент прийняв рішення зупинити підприємство, щоб запобігти зайвому витрачанню оборотних коштів заводу.

Про це повідомляє прес-служба заводу.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася на світовому та національному ринках природного газу, компанія-постачальник давальницької сировини "Агро Газ Трейдинг", що несе усі бізнес-ризики, пов'язані із закупівлею газу та продажем продукції виробництва ОПЗ, повідомила менеджмент заводу про зменшення поставок газу.

Внаслідок різкої зміни кон'юнктури на ринку енергоносіїв, зокрема зростання ціни на природний газ, необхідного для виробництва карбаміду, а також повільної динаміки зростання цін на карбамід, компанія "Агро Газ Трейдинг" повідомила завод про зменьшення поставок газу", - йдеться в позиції ОПЗ.

На заводі додали, що наразі існує значна заборгованість компанії "Агро Газ Трейдинг" перед АТ "ОПЗ" за вироблену продукцію - 140 млн гривень.

"Як наслідок, в АТ "ОПЗ" виник борг перед газорозподільною компанією "Одесагаз", яка направила на підприємство рекомендації щодо самостійної зупинки заводу, аби уникнути аварійну зупинку з боку АТ "Одесагаз".

Враховуючи вищезазначені обставини, менеджмент заводу прийняв рішення зупинити підприємство, аби запобігти зайвому витрачанню оборотних коштів заводу", - пояснили на заводі.

Зазначається, що ОПЗ вже має досвід роботи у рамках тимчасового простою та зупинки виробництва карбаміду, що було протягом 2018-2019 років.

"Менеджмент підприємства зосередить зусилля для збереження кадрового потенціалу підприємства, зокрема фахівців, що володіють компетенцією у виробництві карбаміду", - запевнили у прес-службі.

Повідомляється, що 1 листопада 2021 року АТ "Одеський припортовий завод" планує почати роботу за давальницьким контрактом з новою компанією, яка виграла конкурс у липні 2021 року.

"Період у 5 тижнів, що триватиме між припиненням постачання газу за контрактом з "Агро Газ Трейдинг" та запуском постачання сировини за новим контрактом з компанією "DACHEX SHIPPING PTE. LTD", менеджмент заводу витратить на проведення щорічного попереджувального ремонту обладнання підприємства, що згідно з графіком попередньо мав розпочатися у жовтні", - резюмували на заводі.

Там також додали, що основний дохід АТ "ОПЗ" на період тимчасової зупинки виробництва карбаміду складатимуть інші види господарської діяльності - зокрема, від перевантаження аміаку, що надходить шляхом транспортування через аміакопровід.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Одеський припортовий завод призупиняє свою роботу.

У липні ОПЗ обрав переможцем конкурсу на постачання газу на давальницьких умовах маловідому сінгапурську компанію Dachex Shipping PTE Ltd.

Компанія має статутний капітал у 10 тис доларів і спеціалізується на фрахтування суден, барж і катерів з екіпажем.

ОПЗ в січні-червні 2021 року отримав чистий прибуток 434,01 млн грн проти чистого збитку 1,18 млрд грн за аналогічний період 2020 року. Його виручка збільшилася на 22,3% – до 1,26 млрд грн.

"Одеський припортовий завод" випускає хімічну продукцію, а також займається перевалкою хімпродукції на морський транспорт.

Державі в особі ФДМ належить 99,5667% акцій ОПЗ, 0,0021% – ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізичним особам – 0,4312%.

Економічна правда