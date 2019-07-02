Топ-менеджери погіршили оцінку інвестпривабливості України

Показник індексу інвестиційної привабливості України, який двічі на рік вимірює Європейська Бізнес Асоціація, знизився до рівня 2016 року і становив 2,85 балів із п’яти можливих, опинившись у негативній площині.

Про це свідчать результати щорічного опитування, яке проводить ЄБА.

"Результати опитування вказують на відчутне погіршення настроїв бізнесу. Так, під час минулої хвилі опитування кількість незадоволених інвестиційним кліматом складала 40%, зараз їх кількість зросла до 57%", - зазначає бізнес.

Для порівняння, показник попереднього періоду становив 3,07 та демонстрував нейтральне ставлення інвесторів до бізнес-клімату країни.

Відсоток задоволених поточним станом також зменшився, наразі тільки 19% топ-менеджерів вважають бізнес-середовище сприятливим, натомість наприкінці 2018 року таких було 25%.

Серед позитивних моментів, які спостерігав бізнес за останні півроку, бізнесмени зазначили лібералізацію валютного законодавства, стабільність національної валюти, демократичні президентські вибори, зниження рівня інфляції, продовження діалогу з МВФ.

Однак, до "старих" проблем, як-то корупція, недовіра до судової системи, відтік робочої сили додалася відчутна політична та економічна турбулентність, яка турбує підприємців та змушує вести бізнес в умовах невизначеності.

Серед топ-проблем інвестори вже традиційно зазначили високий рівень корупції (83% респондентів критично не задоволені станом справ), недовіру до судової системи – 77%, а також відсутність земельної реформи та тіньову економіку – по 66%.

До того ж, бізнес не поспішає робити оптимістичних передбачень на майбутнє.

Так, 54% керівників компаній вагаються, чи буде Україна вигідним ринком для інвестування у найближчі 6 місяців.

47% вважають, що умови роботи у їхній індустрії не зазнають жодних змін у найближчі півроку.

Ще 35% інвесторів вважають, що бізнес-клімат в Україні залишиться незмінним у 2-му півріччі 2019 року, водночас 35% очікують незначного покращення.

Експерти зазначають, що 2019 рік приніс багато викликів для бізнесу в Україні. Підприємці скаржаться на політичну та економічну турбулентність, вимушеність працювати в умовах непередбачуваності.

"Ми бачимо, що інвестори ставлять на паузу заплановані проекти в Україні в очікуванні завершення всіх виборів та остаточного формування нового політичного середовища. Думаю, перші висновки ми зможемо зробити вже до кінця року, разом з другою хвилею опитування інвесторів у 2019-му", – прокоментувала результати дослідження виконавчий директор Асоціації Анна Дерев'янко.

На питання, що має змінитися для якісного зрушення на краще, топ-менеджери назвали таке: політична стабільність, реальний прогрес у боротьбі з корупцією, ефективна боротьбу з контрабандою і тіньовою економікою, судова та земельна реформи, вдосконалення інфраструктури, зниження адмінтиску на бізнес, створення умов для підвищення рівня зарплат, прозоре податкове законодавство, своєчасне відшкодування ПДВ, покращення бізнес-іміджу України закордоном.

Європейська Бізнес Асоціація проводить дослідження "Індекс інвестиційної привабливості України" з 2008 року. За всю історію вимірювання Індекс жодного разу не сягнув позитивної зони - вище 4 балів.

Нагадаємо:

Наприкінці 2018 року, напередодні виборів, інвестори оцінили бізнес-клімат як нейтральний.

У липні 2019 року Нацбанк скасував низку валютних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам та дипломатичним представництвам.

Як повідомлялося, левову частку часу ЄБА присвячує аналізу настроїв бізнесу щодо інвестклімату.

Однак враховуючи суттєвий відплив кадрів, про який Асоціація дізнається від бізнесу, почали вимірювати й індекс "Барометр щастя". У 2019 році цей показник становив 2,61 за п'ятибальною шкалою - всього на 0,14 балу більше, ніж у 2018 році.

Читайте більше у колонці ЕП: "Трудова міграція: не в грошах щастя?"

Економічна правда