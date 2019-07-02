Топ-менеджеры ухудшили оценку инвестпривлекательности Украины

Показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, который дважды в год измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, снизился до уровня 2016 года и составил 2,85 баллов из пяти возможных, оказавшись в отрицательной плоскости.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса, проводимого Ассоциацией.

"Результаты опроса указывают на ощутимое ухудшение настроений бизнеса. Так, во время прошлой волны опроса количество недовольных инвестиционным климатом составляло 40%, сейчас их количество возросло до 57%", - отмечает ЕБА.

Для сравнения, показатель предыдущего периода составлял 3,07 и демонстрировал нейтральное отношение инвесторов к бизнес-климату страны.

Процент удовлетворенных текущим состоянием также уменьшился - сейчас только 19% топ-менеджеров считают бизнес-среду благоприятной, тогда как в конце 2018 года таких было 25%.

Среди положительных моментов, которые наблюдал бизнес за последние полгода, отметили либерализацию валютного законодательства, стабильность нацвалюты, демократические президентские выборы, снижение уровня инфляции, продолжение диалога с МВФ.

Однако, к "старым" проблемам, таким как коррупция, недоверие к судебной системе, отток рабочей силы добавилась ощутимая политическая и экономическая турбулентность, которая беспокоит предпринимателей и заставляет вести бизнес в условиях неопределенности.

Среди топ-проблем инвесторы уже традиционно отметили высокий уровень коррупции (83% респондентов критически недовольны положением дел), недоверие к судебной системе - 77%, а также отсутствие земельной реформы и теневую экономику - по 66%.

Также бизнес не спешит делать оптимистичных предположения на будущее.

Так, 54% руководителей компаний колеблются, будет ли Украина выгодным рынком для инвестирования в ближайшие 6 месяцев.

47% считают, что условия работы в их индустрии не испытают никаких изменений в ближайшие полгода.

Еще 35% инвесторов считают, что бизнес-климат в Украине останется неизменным во 2-м полугодии 2019 года, а 35% ожидают незначительного улучшения.

Эксперты отмечают, что 2019 год принес много вызовов для бизнеса в Украине. Предприниматели жалуются на политическую и экономическую турбулентность, необходимость работать в условиях непредсказуемости.

"Мы видим, что инвесторы ставят на паузу запланированы проекты в Украине в ожидании завершения всех выборов и окончательного формирования новой политической среды. Думаю, первые выводы мы сможем сделать уже до конца года, вместе со второй волной опроса инвесторов в 2019-м", - прокомментировала результаты исследования исполнительный директор Ассоциации Анна Деревянко.

На вопрос, что должно измениться для улучшения ситуации, топ-менеджеры назвали следующее: политическая стабильность, реальный прогресс в борьбе с коррупцией, эффективная борьба с контрабандой и теневой экономикой, судебная и земельная реформы, совершенствование инфраструктуры, снижение админдавления на бизнес, создание условий для повышения уровня зарплат, прозрачное налоговое законодательство, своевременное возмещение НДС, улучшение бизнес-имиджа Украины за рубежом.

Европейская Бизнес Ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны - выше 4 баллов.

Напомним:

В конце 2018 года, накануне выборов, инвесторы оценили бизнес-климат как нейтральный.

В июле 2019 года Нацбанк отменил ряд валютных ограничений, которые создавали неудобства украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам.

Как сообщалось, львиную долю времени ЕБА посвящает анализу настроений бизнеса относительно инвестклимата и налоговой среды. Однако, учитывая существенный отток кадров, о котором Ассоциация узнает от бизнеса, начала измерять также индекс "Барометр счастья".

Так, в 2019 году этот показатель составлял 2,61 по пятибалльной шкале - всего на 0,14 балла больше, чем в 2018 году.

Читайте больше в колонке ЭП: "Трудовая миграция: не в деньгах счастье?"

Экономическая правда