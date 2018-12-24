Інвестори оцінили бізнес–клімат напередодні виборів

Індекс інвестиційної привабливості України за версією топ-менеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації продовжує знаходитися у нейтральній площині.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації.

Цього разу показник дещо знизився і становив 3,07 бали (за 5-бальною шкалою).

Серед позитивних зрушень топ-менеджери компаній відмічають лібералізацію валютного законодавства, відносну стабільність національної валюти та рівня інфляції, реалізацію ефективних методів протидії рейдерству, пожвавлення економіки та розвиток електронних сервісів, постійний діалог влади з бізнесом.

Результати опитування показали, що настрої бізнесменів стали більш стриманими. Так, під час минулої хвилі опитування кількість незадоволених інвесткліматом становила 38%, наразі їх відсоток дещо зріс до 40%.

Відсоток задоволених поточним станом також зменшився, якщо порівняти з результатом попередньої хвилі. Наразі 25% топ-менеджерів вважають бізнес-середовище сприятливим (на початку 2018 року таких було 28%).

На думку більшості інвесторів, вагомих змін інвестиційний клімат так і не зазнав. До "старих" проблем, як-то неефективна боротьба з корупцією та недовіра до судової системи, додалися перестороги у зв’язку з введенням воєнного стану та передвиборчим періодом.

Серед топ-проблем інвестори також зазначили високий рівень корупції (78% респондентів критично не задоволені станом справ), недовіру до судової системи – 74%, відсутність земельної реформи – 66% та тіньову економіку – 65%.

"Інтегральний показник індексу тримається на приблизно однаковому рівні починаючи з 2017 року. Вочевидь, на це впливають трансформаційні процеси в Україні. Природно, що напередодні виборів топ-менеджери стають більш обережними у своїх прогнозах. Тому для бізнесу важливо, щоб наступний рік не приніс радикальних змін та коливань всередині країни", - заявила Анна Дерев'янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації.

Більшість інвесторів чекають на реальний прогрес у запровадженні верховенства права та боротьбі з корупцією, політичну стабільність, боротьбу з контрабандою та тіньовою економікою, якісну судову реформу, вільний ринок землі, прозору приватизацію, покращення інфраструктури та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності.

Як зазначається, 32% підтримують ідею впровадження податку на виведений капітал, ще 18% підтримують із зауваженнями, при цьому 35% не змогли визначитися, а 10% висловилися проти.

В опитуванні взяли участь 115 керівників найбільших міжнародних та українських компаній.

Економічна правда