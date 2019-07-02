Національний банк скасував низку валютних обмежень
Національний банк скасував низку адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам та дипломатичним представництвам.
Про це повідомляє прес-служба НБУ в Facebook.
Зокрема, йдеться про такі зміни:
Скасовується ліміт на фінансування власних закордонних представництв та інших відокремлених підрозділів українського бізнесу.
"Раніше переказ коштів іноземним філіям обмежувався загальним лімітом для юридичних осіб на інвестування за кордон у 2 млн євро на рік", - нагадали в центробанку.
Спрощується реінвестування доходів іноземних інвесторів від операцій із українськими цінними паперами.
"Нерезидентам дозволено переказувати кошти, отримані за цінними паперами, що обліковуються в іноземному банку-депозитарії, з коррахунку цієї установи одразу на власний рахунок в Україні. Це дозволить інвесторам уникати додаткових витрат на конвертацію валют", - пояснили в Нацбанку.
Скасовується заборона розрахунків у готівковій іноземній валюті для оплати консульських зборів за легалізацію товаросупровідних документів у дипломатичних представництвах або консульських установах країн, які не приєдналися до Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 року.
Нагадаємо, 18 червня Національний банк скасував вимогу обов'язкового продажу бізнесом валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку.
Як повідомлялося, наявні на сьогодні заходи захисту на валютному ринку є актуальними для підтримки макроекономічної та фінансової стабільності. Водночас Національний банк і надалі продовжуватиме поступову лібералізацію валютного ринку.
Економічна правда
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