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Національний банк скасував низку валютних обмежень

Вівторок, 2 липня 2019, 13:15

Національний банк скасував низку адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам та дипломатичним представництвам.

Про це повідомляє прес-служба НБУ в Facebook.

Зокрема, йдеться про такі зміни:

Скасовується ліміт на фінансування власних закордонних представництв та інших відокремлених підрозділів українського бізнесу.

"Раніше переказ коштів іноземним філіям обмежувався загальним лімітом для юридичних осіб на інвестування за кордон у 2 млн євро на рік", - нагадали в центробанку.

Спрощується реінвестування доходів іноземних інвесторів від операцій із українськими цінними паперами.

"Нерезидентам дозволено переказувати кошти, отримані за цінними паперами, що обліковуються в іноземному банку-депозитарії, з коррахунку цієї установи одразу на власний рахунок в Україні. Це дозволить інвесторам уникати додаткових витрат на конвертацію валют", - пояснили в Нацбанку.

Скасовується заборона розрахунків у готівковій іноземній валюті для оплати консульських зборів за легалізацію товаросупровідних документів у дипломатичних представництвах або консульських установах країн, які не приєдналися до Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 року.

Нагадаємо, 18 червня Національний банк скасував вимогу обов'язкового продажу бізнесом валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку.

Як повідомлялося, наявні на сьогодні заходи захисту на валютному ринку є актуальними для підтримки макроекономічної та фінансової стабільності. Водночас Національний банк і надалі продовжуватиме поступову лібералізацію валютного ринку.

Економічна правда

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Нацбанк валюта інвестори бізнес

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