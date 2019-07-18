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Закриття міжбанку: долар піднявся вище 26 гривень

Четвер, 18 липня 2019, 17:35

18 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,04 - 26,06 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США - 26,04 - 26,06 гривні;

Євро - 29,21 - 29,23 гривні.

Нагадаэмо:

Національний банк залишив незмінним офіційний курс гривні на 18 липня - 25,86 гривні за долар.

18 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,87 - 25,89 гривні за долар.

Економічна правда

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