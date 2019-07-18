Закриття міжбанку: долар піднявся вище 26 гривень

Прощавай, Кононенку, здрастуй, Коломойський? Вугільна галузь змінила "куратора" У вугільному секторі відбулася "зачистка": команду Ігоря Кононенка замінили люди, яких пов'язують з Ігорем Коломойським, а деякі держпідприємства вже переключилися на роботу з групою "Приват". (рос)

Як керувати міленіалами. Поради професора IESE Business School Хто такі мілленіали? Чому вони йдуть з успішних компаній? Як цьому зарадити? Свій рецепт має професор Гвідо Штейн.