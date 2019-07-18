Закриття міжбанку: долар піднявся вище 26 гривень
Четвер, 18 липня 2019, 17:35
18 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,04 - 26,06 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США - 26,04 - 26,06 гривні;
Євро - 29,21 - 29,23 гривні.
Нагадаэмо:
Національний банк залишив незмінним офіційний курс гривні на 18 липня - 25,86 гривні за долар.
18 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,87 - 25,89 гривні за долар.
Економічна правда
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