Курс гривні знову зміцнився
Четвер, 10 лютого 2022, 19:15
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 11 лютого на рівні 27,88 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,88 грн (на 10 лютого – 31,99 гривні).
Нагадуємо:
10 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 – 27,94 гривні.
10 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,89 – 27,91 гривні.
Економічна правда
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