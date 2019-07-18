Закрытие межбанка: доллар поднялся выше 26 гривень

Прощай, Кононенко, здравствуй, Коломойский? Угольная отрасль поменяла "куратора" В угольном секторе происходит "зачистка" — на смену команде Игоря Кононенка приходят люди, которых связывают с Игорем Коломойским. Некоторые госпредприятия уже переключились на работу с группой "Приват".

Как управлять миллениалами. Советы профессора IESE Business School Кто такие миллениалы? Почему они идут из успешных компаний? Как это предотвратить? Свой рецепт предлагает профессор Гвидо Штейн. (укр)