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Закрытие межбанка: доллар поднялся выше 26 гривень

Четверг, 18 июля 2019, 17:35

18 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,04 - 26,06 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,04 - 26,06 гривни;

Евро - 29,21 - 29,23 гривни.

Напомним:

Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 18 июля - 25,86 гривни за доллар.

18 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,89 гривни за доллар.

Экономическая правда

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