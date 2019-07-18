Закрытие межбанка: доллар поднялся выше 26 гривень
Четверг, 18 июля 2019, 17:35
18 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,04 - 26,06 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,04 - 26,06 гривни;
Евро - 29,21 - 29,23 гривни.
Напомним:
Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 18 июля - 25,86 гривни за доллар.
18 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,89 гривни за доллар.
Экономическая правда
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