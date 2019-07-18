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Гривня застигла на місці

Четвер, 18 липня 2019, 09:00
 

Національний банк залишив незмінним офіційний курс гривні на 18 липня - 25,86 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,00 гривні (на 17 липня - 29,03 гривні).

Нагадаємо:

17 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,84 - 25,87 гривні за долар.

17 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,87 - 25,89 гривні за долар (на відкритті міжбанку котирування були на рівні 25,84 - 25,87 гривні за долар).

Економічна правда

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