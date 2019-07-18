Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

18 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,87 - 25,89 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,00 - 26,04 гривні;

Євро - 29,21 - 29,26 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,85 - 26,12 гривні. Євро купують по 28,92 гривні, продають по 29,42 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,98 - 26,03 гривні, євро - 29,10 - 29,24 гривні.

Нагадаэмо:

Національний банк залишив незмінним офіційний курс гривні на 18 липня - 25,86 гривні за долар.

17 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,84 - 25,87 гривні за долар.

17 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,87 - 25,89 гривні за долар (на відкритті міжбанку котирування були на рівні 25,84 - 25,87 гривні за долар).

Економічна правда