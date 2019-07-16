Гривня на закритті міжбанку просіла ще нижче
Вівторок, 16 липня 2019, 17:42
16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,93 - 25,96 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США - 25,93 - 25,96 гривні;
Євро - 29,068 - 29,11 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 16 липня на рівні 25,74 гривні.
15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,72 - 25,74 гривни за доллар.
15 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.
Економічна правда
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