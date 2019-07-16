Гривня на закритті міжбанку просіла ще нижче

16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,93 - 25,96 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США - 25,93 - 25,96 гривні;

Євро - 29,068 - 29,11 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 16 липня на рівні 25,74 гривні.

15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,72 - 25,74 гривни за доллар.

15 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.

Економічна правда