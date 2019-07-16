Гривня на закрытии межбанка просела еще ниже
Вторник, 16 июля 2019, 17:42
16 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,93 - 25,96 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,93 - 25,96 гривни;
Евро - 29,068 - 29,11 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 16 июля на уровне 25,74 гривны.
15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,72 - 25,74 гривни за доллар.
15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривни за доллар.
Экономическая правда
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