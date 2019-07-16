Гривня на закрытии межбанка просела еще ниже

16 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,93 - 25,96 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,93 - 25,96 гривни;

Евро - 29,068 - 29,11 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 16 июля на уровне 25,74 гривны.

15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,72 - 25,74 гривни за доллар.

15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривни за доллар.

Экономическая правда