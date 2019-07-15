Курс валют: курс, наличный и "черный" рынки

15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,72 - 25,74 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,72 - 25,74 гривни;

Евро - 29,00 - 29,01 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,71 - 26,00 гривны. Евро покупают по 28,84 гривни, продают по 29,31 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,87 - 26,92 гривни, евро - 29,03 - 29,15 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 июля на уровне 25,76 гривни.

12 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,75 - 25,78 гривни за доллар.

Экономическая правда