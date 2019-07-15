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Гривня на закритті міжбанку трохи просіла

Понеділок, 15 липня 2019, 17:16

15 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США - 25,79 - 25,82 гривні;

Євро - 29,06 - 29,09 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 15 липня на рівні 25,76 гривні.

12 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,75 - 25,78 гривні за долар.

Економічна правда

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