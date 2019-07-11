"Укрспирт" обіцяє відновити відвантаження спирту за однієї умови

Держпідприємство "Укрспирт" просить Міністерство фінансів надати роз'яснення для відновлення поставок спирту, припинених з 1 липня.

Про це повідомив начальник управління юридичного супроводу держпідприємства Олег Дмитренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Міністерству фінансів було дано доручення надати роз'яснення щодо можливості реалізації спирту із застосуванням заходів контролю за допомогою існуючих засобів, які були встановлені до 1 липня цього року, а також роз'яснити працівникам ДФС на місцях, які документи необхідно оформляти при вивезенні спирту з акцизного складу і ввезенні на склад лікеро-горілчаних підприємств", - повідомив він.

За словами Дмитренка, "Укрспирт" отримав роз'яснення щодо вимог до лічильників на відвантаження спирту після прийняття Кабміном постанови від 19 червня щодо врегулювання порядку ведення реєстрів витратомірів.

"Стало очевидно, що особливих вимог для лічильників на спирт немає. Тоді ми і стали терміново закуповувати стандартні лічильники, що відповідають вимогам Податкового кодексу. В середньому лічильник коштує 200-400 тис грн ... В планах - до 1 серпня встановити лічильники на 16 виробничих майданчиках, до 1 жовтня - обладнати всі 40 виробничих майданчиків", - сказав Дмитренко.

Він додав, що дев'ять лічильників уже закуплені, кошти на інші 31 передбачені.

Нагадуємо:

Раніше "Укрспирт" заявив про проблеми з відвантаженням спирту етилового через правову колізію.

У держпідприємстві вказали, що у зв'язку з введенням в дію з 1 липня 2019 року окремих положень Податкового кодексу в "Укрспирту" виникли складнощі з відвантаженням спирту.

За даними ДП, "Укрспирт" і покупці спирту повинні зареєструвати поставку спирту в реєстрі товарно-транспортних накладних, однак реєстрація накладної на вивіз спирту етилового була виключена з Податкового кодексу (кодекс регулює винятково транспортування горілки та лікеро-горілчаних виробів).

Таким чином, "Укрспирт" не може оформити накладну, а штраф за поставку спирту без належної документації становить 200% від вартості поставки (мінімум - 15 тис грн).

За інформацією "Укрспирту", правові колізії фактично зупиняють виробничу діяльність підприємства через ризики застосування штрафних санкцій з боку контролюючих органів.