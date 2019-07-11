"Укрспирт" обещает возобновить отгрузки спирта при одном условии

Госпредприятие "Укрспирт" просит Министерство финансов предоставить разъяснения для возобновления поставок спирта, прекращенных с 1 июля.

Об этом сообщил начальник управления юридического сопровождения госпредприятия Олег Дмитренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Министерству финансов было дано поручение предоставить разъяснение относительно возможности реализации спирта с применением мер контроля с помощью существующих средств, которые были установлены до 1 июля этого года, а также разъяснить работникам ГФС на местах, какие документы необходимо оформлять при вывозе спирта из акцизного склада и ввозе на склад ликеро-водочных предприятий", - сообщил он.

По словам Дмитренко, "Укрспирт" получил разъяснения относительно требований к счетчикам на отгрузку спирта после принятия Кабмином постановления от 19 июня об урегулировании порядка ведения реестров расходомеров.

"Стало очевидно, что особых требований для счетчиков на спирт нет. Тогда мы и стали срочно закупать стандартные счетчики, соответствующие требованиям Налогового кодекса. В среднем счетчик стоит 200-400 тыс грн… В планах - до 1 августа установить счетчики на 16 производственных площадках, к 1 октября – оборудовать все 40 производственных площадок", - сказал Дмитренко.

Он добавил, что девять счетчиков уже закуплены, средства на остальные 31 предусмотрены.

Напоминаем:

Ранее "Укрспирт" заявил о проблемах с отгрузкой спирта этилового из-за правовой коллизии.

В госпредприятии указали, что в связи с введением в действие с 1 июля 2019 года отдельных положений Налогового кодекса у "Укрспирта" возникли сложности с отгрузкой спирта.

По данным ГП, "Укрспирт" и покупатели спирта должны зарегистрировать поставку спирта в реестре товарно-транспортных накладных, однако регистрация накладной на вывоз спирта этилового была исключена из Налогового кодекса (кодекс регулирует исключительно транспортировку водки и ликеро-водочных изделий).

Таким образом, "Укрспирт" не может оформить накладную, а штраф за поставку спирта без надлежащей документации составляет 200% от стоимости поставки (минимум – 15 тыс грн).

По информации "Укрспирта", правовые коллизии фактически останавливают производственную деятельность предприятия из-за рисков применения штрафных санкций со стороны контролирующих органов.